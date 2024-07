PALLADINO, Scommette su Kean-Sottil: l'intesa funziona

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Un'intesa che lascia ben sperare, la definisce il Corriere dello Sport, quella tra Kean e Sottil. In comune hanno tanto, a cominciare dal desiderio di riscatto. Perché alla maturità in termini di età non è per adesso corrisposta maturità calcistica.

Oltre all'età e una traiettoria di carriera da riassestare verso l'alto, Sottil e Kean condividono altro, ovvero la stima di Palladino. Sottil e Kean sono tra i giocatori usciti meglio da queste due settimane di ritiro a Firenze. Ricky e Moise si cercano e si trovano spesso anche prima e dopo gli allenamenti e, nella logica di un tecnico che sin dal primo giorno ha fatto intuire quanto fosse importante la solidità del gruppo, quello tra i due può essere il primo legame su cui costruire la Fiorentina che verrà.