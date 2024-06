PALLADINO, E quel passaggio di consegne con Italiano

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione, vista la presentazione ieri al Dall'Ara di Vincenzo italiano, si concentra sul passaggio di consegne tra il tecnico siciliano e Raffaele Palladino alla Fiorentina. La nuova viola, mercato a parte, inizierà a prendere forma sul campo dal giorno, ancora sconosciuto ma comunque intorno all'inizio della seconda settimana di luglio, in cui Biraghi e compagni si ritroveranno al Viola Park. Per il nuovo allenatore la gigliato l'eredità lasciata da Vincenzo Italiano ha tanti punti di contatto con il suo stile di gioco. Innanzitutto una mentalità offensiva fatta di propensione al possesso palla e all'aggressività, poi il modulo, il 4-2-3-1. Un sistema a cui l'ex tecnico dello Spezia è giunto durante il suo percorso a Firenze e che Palladino conosce bene avendolo utilizzato spesso nel finale della scorsa stagione con il Monza.

Infine, e questo è l'elemento sconosciuto all'allenatore campano, la capacità di giocare ogni tre giorni visti gli impegni europei. Al di là del suo retaggio in viola nei giorni scorsi, prima della presentazione ufficiale, Italiano avrà sicuramente parlato di mercato con la società felsinea. Tra i nomi che ha fatto per rinforzare la rosa sembrerebbero esserci anche due suoi vecchi pallini dell'esperienza fiorentina come Bonaventura, che senza il rinnovo andrà in scadenza a fine giugno, e Kouame.