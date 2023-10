PADOVANI, È un caso politico: crepa tra Italia Viva e PD

Un’altra crepa tra Italia Viva e Pd sulla vicenda legata allo stadio Padovani di Firenze, quello che in teoria dovrebbe ospitare la gare della Fiorentina nei prossimi due campionati. Come scrive La Repubblica, il nuovo strappo si è consumato sulla delibera per lo scostamento di bilancio dove si destinano10 milioni per la ristrutturazione dell’impianto del rugby, luogo nel quale potrebbe giocare la formazione viola durante i lavori al Franchi.

Una delibera da 20 milioni, che comunque aveva tanti altri spunti rilevanti, come i 5 milioni per la ristrutturazione degli alloggi Erp, 1,6 milioni da destinare alla cultura. Con la discussione che alla fine però si è incentrata principalmente sul Padovani. «È una delibera molto importante — spiega l’assessore al Bilancio Giovanni Bettarini — che ratifica l’arrivo di finanziamenti attesi e che porta nuovi investimenti in settori strategici come gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la lotta alla marginalità e il welfare, il verde pubblico, la scuola e lo sport».