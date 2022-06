P. BRUNO, Vlahovic un campione? Mi fa ridere

Pasquale Bruno al Corriere dello Sport: "Vlahovic, Dybala, Lukaku campioni? Mi fanno ridere". Mai banale "O Animale". L'ex difensore ne ha per tutti e ha parlato del calcio moderno in maniera molto critica: "Vlahovic, Chiesa, Dybala, Zaniolo, Lukaku? E questi sarebbero campioni? Non fatemi ridere. E perché non parliamo dei difensori di oggi? Sogno di vedere Bonucci costretto a marcare in campo aperto Maradona o Van Basten, Careca o Aguilera. I veri fenomeni erano quelli di un tempo, di un calcio in cui la serie A dominava il mercato: Vierchowod, Gentile, Francini, Ferrara, Annoni, anche Villa" le sue parole.