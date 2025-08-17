Ottimi segnali da Sohm e Fagioli per la Gazzetta. Il punto su Mandragora

La Gazzetta dello Sport scrive stamani che dalle prime uscite del nuovo centrocampo della Fiorentina con Sohm e Fagioli sono arrivati ottimi segnali. La coppia si è integrata all'istante già a partire dalla partita contro il Manchester United che ha visto il nuovo acquisto arrivato dal Parma andare in gol dopo 8 minuti e offrire una prestazione di livello. Nella mediana del 3-4-1-2 previsto da Pioli lo svizzero si trova bene ma potrebbe farlo anche se giocasse con un altro compagno di reparto nel 3-5-2.

L'equilibrio passa proprio da Sohm, la fantasia invece dai piedi di Fagioli che è chiamato a una regia atipica e fondamentale per far girare la Fiorentina. Pioli ha cambiato ruolo al centrocampista ex Juventus rispetto all'anno scorso e gli chiede tanto sia da un punto di vista tattico che fisico.

Resta ora da capire cosa accadrà per Mandragora che ha in ballo il rinnovo ma potrebbe anche partire di fronte all'offerta giusta. La Fiorentina non ha fretta visto che c'è un'opzione fino al 2027 nel caso Mandragora giochi almeno 25 partite da 45 minuti la prossima stagione, così ci sarebbe un anno in più all'attuale cifra percepita dal giocatore di 1,3 milioni di euro a stagione. I viola in caso di partenza monitorano Nicolussi Caviglia del Venezia.