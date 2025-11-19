Verso Fiorentina-Juventus: disponibili ancora più di 2mila biglietti

Il (mezzo) Franchi sarà quasi sicuramente (tutto) pieno, ma a tre giorni dalla Juventus manca ancora “qualcuno”: esattamente ne mancano 2.500. Lo scrive il Corriere dello Sport. Contando i 13478 abbonati, sono stati venduti circa 6mila biglietti. Con un sold-out fissato a 21.500 spettatori, la possibilità che il Franchi (o comunque il 'pezzo' utilizzabile) sia pieno per la prima volta in stagione è concreta.

E sui rientri dei nazionali: ieri già presente (e in campo) Gudmundsson, nella doppia seduta odierna si aggregherà Pongracic (a Firenze da ieri), mentre Fortini, Comuzzo, Sohm e Dzeko rientrano oggi e con ogni probabilità torneranno ad allenarsi in gruppo solo da domani. Infine Gosens, fuori causa nelle ultime tre gare con Lecce, Mainz e Genoa per una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra rimediata durante Inter-Fiorentina dello scorso 29 ottobre: il rientro immaginato proprio per la Juventus contando sulla sosta è ancora incerto.