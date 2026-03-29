Quanto calore al VP. Gazzetta: "Ora la media punti fa ben sperare"
La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’allenamento a porte aperte della Fiorentina andato in scena ieri pomeriggio al Viola Park. Duemila tifosi hanno abbracciato la squadra: sorrisi e serenità in un momento in cui i giocatori avevano e hanno bisogno del calore della gente per lo sprint finale. La strada per la salvezza è ancora lunga, ma fanno ben sperare i 20 punti guadagnati nel 2026 sui 29 totali realizzati in classifica da inizio stagione.
La media del nuovo anno è di 1,5 punti a partita. L’ultimo allenamento a porte aperte risale al gennaio 2025: cinquemila persone al Franchi e tutt’altri obiettivi. Quella di ieri non può essere considerata una festa, ma il simbolo della voglia di arrivare alla salvezza tutti insieme.
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Il successo di un sabato a porte aperte, sperando che per Dodò non sia niente di grave. Martedì sfida mondiale Kean-Dzeko a tinte violadi Tommaso Loreto
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1 Il successo di un sabato a porte aperte, sperando che per Dodò non sia niente di grave. Martedì sfida mondiale Kean-Dzeko a tinte viola
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