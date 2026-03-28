Sabato di festa, la Fiorentina apre il Viola Park ai tifosi: attesi in duemila

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È un sabato di festa quello pensato dalla Fiorentina, in questo weekend di sosta e dunque senza campionato. La squadra di Vanoli, infatti, terrà una seduta d'allenamento a porte aperte al Viola Park, alle ore 15 sul prato dello stadio "Curva Fiesole" e per l'occasione, De Gea e compagni sono pronti ad entrare a contatto con la tifoseria, prendendo la carica necessaria per un finale di stagione a dir poco importante. Al momento, scrive La Gazzetta dello Sport, sono circa duemila i tifosi attesi al centro sportivo di Bagno a Ripoli per l'appuntamento del pomeriggio, ma potrebbero crescere ulteriormente da qui alle prossime ore.