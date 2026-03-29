Martedì Bosnia-Italia, CorFio: "Dzeko contro Kean, coppia flop"

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Il Corriere Fiorentino di oggi propone un focus sul confronto di martedì tra Italia e Bosnia in cui saranno protagonisti Moise Kean ed Edin Dzeko, ex compagni alla Fiorentina. I due avrebbero voluto costituire una coppia offensiva complementare, salvo condividere ben poco il campo per via dei risultati poco convincenti. In 11 presenze insieme hanno giocato appena 314 minuti. L’intesa tra i due non è mai decollata, tanto che si è arrivati alla separazione di gennaio.

Entrambi hanno vissuto stagioni al di sotto delle attese, ma hanno ritrovato brillantezza nelle rispettive Nazionali. A livello di club, Kean cerca ancora continuità nella Fiorentina visti i tanti infortuni e il calo realizzativo in confronto alla passata stagione. La gara di martedì rappresenta, per entrambi, un’occasione di riscatto.