Parisi: "Simulazione a Como? Non sono stato d'esempio. Vi spiego"

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Nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport - Stadio, Fabiano Parisi si è espresso anche sulla partita vinta a febbraio contro il Como in trasferta: "Vittoria fondamentale, perché affrontavamo una squadra forte e pochissime squadre hanno fatto punti al Sinigaglia".

Non solo per quello.

"Ah, il caso della mia simulazione? Episodi del genere nel calcio ci sono tutte le domeniche, poi ovviamente i social amplificano, ma io penso a giocare e a concentrarmi sul presente. Comunque non sono stato d’esempio e mi è servito di lezione".

C'è un compagno sottovalutato da critica e ambiente?

"Penso a Mandragora centrocampista che fa tanti gol, ma anche a Ndour. E poi dico Ranieri, che è stato fuori per un periodo: bravissimo a rimanere concentrato".