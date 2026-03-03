Il peggiore, Rugani si prende anche un 3. La media dei voti è sotto il 4

La palma di peggiore in campo per la Fiorentina a Udine se la prende Daniele Rugani, pochi dubbi per i quotidiani. Il difensore ex Juventus vive una serata da incubo ed è protagonista negativo di tutti e tre i gol subiti dai viola, soffrendo tantissimo la fisicità di Davis che lo ha fatto impazzire. Questi i voti nel dettaglio per Rugani:

Gazzetta 4 - Debutta a sorpresa, ma è un incubo. Davis lo asfalta, Kabasele gli sale sopra, Buksa lo scherza.

CorFio 3,5 - Incomprensibile. Non lui, ma l’idea di metterlo in campo in una partita delicata e in condizioni fisiche precarie. Improponibile.

Nazione 4 - Un esordio da incubo. Neanche il tempo di presentarsi che si perde, scivolando, Kabasele per l’1-0. E’ solo l’inizio di una partita folle che si materializza nella ripresa quando si fa superare in anticipo da Davis: gli passa davanti di fisico e lui, a tu per tu con De Gea, lo abbatte: rigore. Completa l’opera con una lettura del tutto incomprensibile sul gol di Buksa che chiude la partita da incubo. Forse anche da ’3’, come gli errori.

CorSport 4 - Ventinove minuti contro la Roma il 20 dicembre scorso: l’ultima presenza per l’ex Juventus al debutto nella Fiorentina e ci pensano Kabasele, Davis e Buksa a riportarlo alla realtà (durissima) del campionato.

Tuttosport 4 - Serata disastrosa. Ha colpe su tutte le tre reti subite. Debutto in viola da incubo.

RepFi 3 - Voto che riflette il numero di clamorosi errori che valgono le reti bianconere. Kabasele lo svernicia su corner, Davis se lo porta a spasso per tutta la gara. Un incubo durato 90’.