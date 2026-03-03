Calabrese si domanda: "Fiorentina, è giusto sprecare energie in Europa?"

Sulle pagine di Repubblica il commento di Giuseppe Calabrese dopo la sconfitta della Fiorentina a Udine. "Non c’è niente da fare, la Fiorentina è questa - scrive il giornalista. Una squadra incapace di cogliere l’attimo, frastornata da se stessa, chiusa dentro i suoi limiti. Che poi non si capisce bene quali siano".

Poi Calabrese aggiunge: "E forse è anche giusto chiedersi se valga la pena sprecare energie in Europa, o non sia meglio concentrarsi soltanto sul campionato, tanto in queste condizioni vincere la coppa è un’impresa quasi impossibile. Che non sarebbe stato facile ritrovare la strada giusta lo sapevamo, ma dopo le ultime prestazioni (Conference esclusa) tutti speravano che i vecchi difetti (anche dell’allenatore) fossero spariti e che adesso la Fiorentina avesse trovato un suo equilibrio. E quel poco di gioco che dovrebbe bastare per risalire in classifica e guardare la Serie B dall’alto in basso. A Udine la squadra viola aveva la possibilità di scavalcare la zona a rischio, ma l’ha sprecata".