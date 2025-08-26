Non solo Piccoli, servono 2/3 rinforzi. Corriere Fiorentino: "Gli identikit degli innesti"

Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, il mercato della Fiorentina non è assolutamente chiuso e il mister, pur sapendo quali siano i parametri da rispettare e gli sforzi già fatti, vorrebbe ancora due o tre rinforzi: un difensore centrale che sappia dare inizio all’azione e che sia più veloce di chi è già in rosa, un centrocampista di qualità e il vice Dodò. Certo, stavolta per potersi muovere la società dovrà operare in uscita. Completato l’attacco con l’arrivo di Piccoli, l’obiettivo adesso è completare l’opera con gli ultimi ritocchi.

Se partirà Fortini, i viola chiuderebbero per Lamptey (Brighton), per cui basterebbero 5-6 milioni. Difficile invece individuare i nomi per centrale e centrocampista. L’identikit è chiaro: piedi buoni, visione e velocità per il difensore, qualità e dinamicità per l’uomo da aggiungere in mezzo.