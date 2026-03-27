De Gea sul suo arrivo a Firenze: "Ero sicuro. Kean? Un ragazzo speciale"

vedi letture

David De Gea ha rilasciato stamani un'intervista fiume a La Gazzetta dello Sport. Tanti i temi affrontati dal portiere spagnolo, come quello del suo arrivo a Firenze e della scelta di sposare la Fiorentina: "È stata una decisione facile. Dopo 12 anni di United avevo bisogno di staccare, così mi sono preso un anno per dedicarmi alla famiglia, agli amici: l’anno migliore della mia vita. Però ho continuato ad allenarmi con un preparatore, Craig, lui mi è stato molto vicino e ha fatto un grande lavoro con me. Ero sicuro di poter competere ancora ad alti livelli. Quando mi ha chiamato la Fiorentina ero pronto. La prima volta che sono entrato al Rocco B Commisso Viola Park sono rimasto a bocca aperta: non esistono tante strutture così in Europa".

Restando in argomenti legati ai viola, De Gea ha dato poi il suo parere su Moise Kean, protagonista anche ieri con la maglia della Nazionale: "Moise è un ragazzo speciale, parliamo tanto e cerco di aiutarlo. L’anno scorso ha fatto una grande stagione, la differenza tra un buon giocatore e un campione la fa la capacità di mantenere il rendimento constante negli anni, questa è la cosa più difficile ma penso che lui potrebbe essere in grado di farlo".