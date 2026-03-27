Solo il Mainz meglio della Fiorentina: i dati della crescita viola nel 2026

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"Salvezza, la formichina viola", è uno dei titoli che si legge stamani su La Nazione in merito alla Fiorentina. Il quotidiano locale approfondisce il rendimento della squadra di Vanoli nella stagione, con un netto cambio di passo dal 2026. Scrive, in particolare, il giornale: "Nel 2026 la Fiorentina è una squadra da Europa. O almeno, da lotta per entrare nelle prime posizioni. Ottava in classifica a quota 20 punti, soltanto due in meno della Juventus e uno della Roma. Cifra che già parla da sola. Se prendiamo in considerazione invece soltanto il girone di ritorno, sono 16 i punti raccolti dai gigliati. Per la cronaca: 11 in più di Cremonese e Verona, 9 più del Pisa, 6 più di Torino e Lecce, 5 più del Cagliari.

Il dato ancora più significativo lo ha pubblicato il portale specializzato Transfermarkt, che ha stilato una graduatoria per quanto riguarda l’aumento della media punti a partita rispetto a quanto fatto nella prima parte della stagione. Ebbene, la Fiorentina è seconda in tutta Europa. Nel 2026 la squadra di Vanoli ha ottenuto un progresso di 1.01 punti, un differenziale migliore lo ha avuto soltanto il Mainz (1.30), tra l’altro impegnato in Conference League ma dalla parte opposta del tabellone rispetto alla Fiorentina".