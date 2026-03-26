Altro che Kean, Altobelli punta su Pio Esposito: "Dobbiamo affidarci a lui"

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A poche ore da Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff per l'accesso ai Mondiali, Alessandro Spillo Altobelli, Campione del Mondo con la Nazionale nel 1982, ha parlato così a Tuttosport delle speranze azzurre e degli attaccanti:

Pio Esposito e Palestra possono essere quelli che sono stati Paolo Rossi e Cabrini nella Coppa del Mondo giocata nel 1978 in Argentina?

«Non farei questi paragoni perché se cominci a comparare qualche giocatore a Paolo Rossi o qualche difensore a Cabrini semplicemente non ci sta, questo perché stai parlando di due fuoriclasse in senso assoluto, sono inimitabili. Poi attenzione, Pio Esposito mi piace tantissimo per come gioca, interpreta la partita, per come si muove in area di rigore, per voglia e volontà, è un calciatore che mi appassiona. Quindi io mi auguro che riesca a fare in nazionale quello che fa anche con l'Inter. Palestra entrerà in un momento difficile, in uno spareggio Mondiale, dovrà dimostrare le sue qualità. Ma sono sicuro che la fiducia di Gattuso gli farà bene, solitamente tutti i giocatori forti all'esordio fanno delle belle partite».

Quali giocatori possono essere decisivi per portarci al Mondiale?

«Direi Pio Esposito e Barella. Donnarumma? Lui è il portiere, speriamo che lavori poco e possa neutralizzare tutto quanto».



Retegui e Kean potrebbero partire dal 1’.

«Parliamo di due buoni giocatori, che quando sono scesi in campo con la Nazionale hanno fatto bene, ma io continuo a puntare su Pio Esposito».

