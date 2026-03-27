Gol e maglia n.10 per Ndour con l'Under 21. La Nazione: "Leader tecnico e non solo"
Anche Cher Ndour è stato protagonista ieri sera con la sua Nazionale. Il centrocampista viola è andato segno nel match vinto a Empoli dall'Italia Under 21 contro la Macedonia del Nord (4-0), valido per le qualificazioni all’Europeo di categoria. Ndour ha trovato il gol che, dopo pochi minuti, ha sbloccato la partita con un'incursione di Bartesaghi sulla sinistra, bel cross e grande inserimento a centro area della mezzala della Fiorentina che di testa ha portato in vantaggio gli Azzurrini.
Questo il commento de La Nazione alla prestazione del classe 2004: "Pomeriggio significativo, con il Ct Baldini che gli ha affidato la prestigiosa maglia numero 10. Con l’uscita di Lipani, nella ripresa, ha indossato anche la fascia di capitano. Leader tecnico e non solo, Cher è rientrato per età in questo biennio di Under 21 ed è uno dei senatori. Nella ripresa ha sfiorato la doppietta personale con un altro colpo di testa. Buona partita anche per Pietro Comuzzo, titolare al centro della difesa".
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