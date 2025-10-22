Niente odio razziale, assolti 30 tifosi viola per i cori contro Vlahovic del dicembre scorso

vedi letture

Il 29 dicembre dello scorso anno all'Allianz Stadium di Torino un a trentina di tifosi viola erano stati denunciati per istigazione all'odio razziale per aver cantato, nel corso del match Juventus-Fiorentina, un coro nei confronti del calciatore bianconero Dusan Vlahovic. Il Gup del capoluogo piemontese però, come riportato dal quotidiano La Nazione, adesso ha archiviato le indagini in quanto "l'intonare un coro discriminatorio non integra gli estremi del reato". Per il momento restano invece i daspo di un anno, anche se pure questa sentenza, in virtù del risultato di quella penale, potrà essere impugnata in sede amministrativa. Inizialmente, come riportato due tra i legali degli ultras, il coro era stato contestato ai tifosi viola solamente per un video e i labiali di soli 10-15 secondi. La partita era stata sospesa momentaneamente dal direttore di gara dopo che Vlahovic gli aveva riferito di cori discriminatori nei suoi confronti provenienti dal settore ospiti dello stadio.

Oltre alla sanzione per la Fiorentina, per i tifosi identificati attraverso i labiali la procura propose la condanna a 300 Euro. Il gup però ha ritenuto che nel gesto non ci fosse istigazione all'odio razziale.