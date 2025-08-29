Nicolussi Caviglia verso Firenze: ecco come la Fiorentina ha convinto il Venezia

Sul Corriere Fiorentino spazio anche al punto mercato con i due nomi caldissimi in entrata per la Fiorentina, Victor Lindelof e Hans Nicolussi Caviglia. Per il primo, trattandosi di uno svincolato infatti, e non dovendo discutere per il cartellino, aver guadagnato la preferenza del calciatore rispetto ad altre ipotesi (vedi Everton) significa essere più che a metà strada. Mettiamoci poi l’accordo sulla durata del contratto (biennale più opzione) ed ecco che si arriva (quasi) al traguardo. Mancano alcuni dettagli insomma, e poi l’ex Manchester United (tempestato di chiamate da De Gea in questi giorni) potrà volare in direzione Firenze.

Più complessa invece, scrive il Corriere Fiorentino, dovendo trattare con un altro club, la questione Nicolussi. Ieri comunque la Fiorentina ha cambiato la propria offerta, passando da un prestito con diritto a prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di certe condizioni e accontentando quindi le richieste del Venezia. Lo scoglio adesso è rappresentato dalla valutazione anche se pian piano la distanza tra domanda e offerta si sta riducendo e tutto lascia pensare che l’intesa si possa trovare per (circa) 8 milioni complessivi tra prestito e riscatto. Il giocatore intanto aspetta, e non vede l’ora che l’affare si concluda.