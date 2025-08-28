Nicolussi Caviglia e un significato preciso. CorSport: "Libererebbe Fagioli"

Come spiega il Corriere dello Sport - Stadio, l’eventuale arrivo di Hans Nicolussi Caviglia ha un significato ben preciso. Il classe 2000 permetterebbe a Pioli di liberare Fagioli, facendogli fare la mezzala come ai tempi della Juventus. Nicolussi Caviglia sarebbe impiegato nel ruolo di vertice basso. Nelle prossime ore sono attesi dei nuovi contatti con il Venezia per provare a limare le distanze.  