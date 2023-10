NICO, Lui e Bonaventura sono i punti fermi. Duncan...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il tecnico Vincenzo Italiano è ormai noto per il massiccio turnover che fa per le partite ravvicinate. Solo una volta non l'ha fatto: a Milano contro l'Inter dopo il ritorno dei playoff di Conference league, e il risultato non è stato dei migliori. Da allora il tecnico ha cambiato ogni volta, resta solo da capire quanto e dove. In difesa un massiccio turnover è impossibile a causa dei vari infortunati: Dodo, Pierozzi e Biraghi. In porta ci sarà sempre Terracciano, mentre davanti a lui, è aperto il ballottaggio tra Quarta e Ranieri per affiancare Milenkovic.

A centrocampo al posto di Arthur e Duncan ci saranno Mandragora e Maxime Lopez, nonostante ci sia un ampio margine di dubbio all’esclusione di Duncan dall’undici iniziale considerando lo stato di forma eccellente del ghanese. In attacco l'unica certezza è Nico Gonzalez. Discorso simile anche per Bonaventura, del quale adesso la Fiorentina non può farne a meno. La punta sarà ancora Nzola, mentre per l'esterno di sinistra Kouame è in vantaggio rispetto a Brekalo Sottil e Ikone. La notizia è stata riportata da Il Tirreno.