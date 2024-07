NICO, Cessione possibile anche per meno di 40 mln

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tra i temi trattati questa mattina dal Corriere dello Sport-Stadio, anche quello relativo alla possibile cessione da parte della Fiorentina di Nico Gonzalez. L'argentino è, dopo la cessione di Milenkovic, il calciatore più pagato della rosa viola con un ingaggio di circa 3 milioni di Euro. Coerentemente con la politica di ridimensionamento delle spese per gli stipendi allora Pradè e Goretti sono attenti alle possibili offerte in arrivo per il numero 10. Già nella conferenza stampa di inizio giugno il Direttore Sportivo gigliato, con quel resta al 99%, aveva suggerito la possibilità di una sua cessione e oggi, con l'arrivo di Colpani, la situazione potrebbe velocizzarsi. L'entourage del fresco vincitore della Copa America si sta muovendo per trovare offerte convenienti e al momento la pista più fresca è quella araba.

Non mancano interessi anche dall'Europa, dove al momento il club con più possibilità di aggiudicarsi il classe 1998 sembra essere l'Atletico Madrid. Anche se i Colchoneros prima di affondare il colpo hanno bisogno di concludere alcune cessioni. Un elemento che è cambiato è quello relativo alla valutazione fatta dalla FIorentina. Se fino a qualche mese fa i viola non avrebbero ceduto Nico per una cifra inferiore ai 40 milioni, adesso per 30-35 milioni l'affare si può chiudere.