NICO, Adios. L'argentino sarà bianconero. In entrata...

Si è conclusa la telenovela Nico Gonzalez. Come scritto stamani da Il Corriere Fiorentino, il calciatore argentino sarà, per circa 38 milioni di Euro bonus compresi, un giocatore della Juventus. Una ferita al cuore, nonostante la notizia fosse nell'aria già da tempo, per i tifosi gigliati che hanno visto passare ancora una volta, la terza da quando è presidente Rocco Commisso, un loro giocatore di spicco alla acerrima rivale bianconera. L’ex numero 10 viola sarà a disposizione di Thiago Motta per 8 milioni di prestito oneroso, con obbligo di riscatto (senza condizioni) da altri 25 milioni più altri 5 milioni di bonus raggiungibili senza troppi sforzi. L'esterno offensivo classe 1998 aveva sempre ribadito ai dirigenti viola, nonostante l'inserimento dell'Atalanta nella trattativa, di volere solamente la Juventus. Adesso la trattativa si è conclusa con la Fiorentina che è riuscita ad ottenere una cifra vicina ai 40 milioni come richiesto dal presidente Commisso.

Adesso c'è bisogno che la squadra di mercato gigliata riesca a reinvestire questi capitali per completare la rosa a disposizione di Palladino. Sempre sull'asse Firenze-Torino, sempre più vicino l'approdo in viola di Kostic, mentre difficile, soprattutto a causa dell'elevato ingaggio, il ritorno di Arthur. In difesa l'idea è quella di provare ad arrivare un difensore giovane, mentre in mezzo al campo il rischio, nonostante la volontà di Palladino che lo vorrebbe con sè fino a fine anno, è che Amrabat sia un nome moto chiacchierato da qui a fine mercato.