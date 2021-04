NAZIONE, Titola: "Vai Amrabat, ti devi rialzare"

"Vai Amrabat, ti devi rialzare" è il titolo con cui La Nazione oggi apre le sue pagine sportive. Molto pagato e molto compreso, sempre con grande delicatezza essendo stato scelto da Commisso in persona, Sofyan Amrabat è a un bivio della sua prima stagione viola. La partita di domenica sarà importante per vari motivi: il primo è che potrà giocare da regista, nel ruolo che a lui piace di più, l'altro è che il cambio tecnico è arrivato dopo un periodo difficile per lui. All’inizio il problema della lingua era stato un ostacolo per lo stesso Prandelli (da lì la decisione di far frequentare ad Amrabat lezioni intensive di italiano), poi sono subentrati i tentativi di alzare la posizione in campo per sfruttare l’impatto del giocatore marocchino in una zona più vicina all’area avversaria. Una scelta che non ha evidentemente trovato la massima soddisfazione da parte di Amrabat, che con Prandelli ha cambiato più ruoli scivolando poi in panchina dopo il fattaccio della sostituzione contro lo Spezia. Sono 25 le presenze in campionato, senza gol e assist ma con 6 ammonizioni: per Amrabat è tempo di cambiare marcia.