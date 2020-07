NAZIONE, Ribery, conto in sospeso. Se oggi segna...

Classifica abbastanza quieta per Fiorentina e Torino - riporta La Nazione -, partita del gemellaggio senza tifosi e quindi senza gemellaggio: quello che resta è un incrocio di classifica medio bassa senza brividi particolari. Per Ribery sarà invece uno stimolo personale interessante, visto che non proprio amabilmente, il presidente granata Cairo aveva espresso a suo tempo un parere tecnico per commentare l’acquisto da parte della Fiorentina: "Un colpo di marketing". A dire il vero il francese ha sempre dimostrato di saper essere uno dei migliori in campo pure dopo il lungo infortunio alla caviglia. Secondo il quotidiano, se dovesse segnare il francese magari alzerebbe la maglietta mostrando una scritta: "Operazione di marketing".