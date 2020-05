NAZIONE, Kluivert ultima idea di mercato. Fares...

Come sottolinea l'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina si candida ad un ruolo da protagonista anche nel prossimo mercato. L'asse con la Roma - scrive il quotidiano - è la più calda, non solo per il possibile incrocio tra Biraghi che andrebbe in giallorosso e Florenzi-Spinazzola in viola, ma anche per una nuova idea di mercato. L'ultima ipotesi porta a Justin Kluivert, esterno classe 2000 olandese. Il problema è che la Fiorentina non vuole fare concessioni in merito a Vlahovic, quindi l'affare è complicato. Meno complicato Fares, che secondo il quotidiano è vicino alla conclusione con il giocatore della SPAL che arriverà a titolo definitivo in cambio di Dabo e soldi.