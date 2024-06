NAZIONE, Il mercato prende forma tra Nico e Amrabat

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Nazione, che apre le sue pagine sportive con il titolo "Palla di fuoco. Sferzata viola", analizza le strategie di calciomercato espresse da Daniele Pradè ieri in conferenza stampa. Le riunioni tecniche con Raffaele Palladino partiranno già oggi, eppure alcune direttive su quale fisionomia dovrà avere la nuova Fiorentina sono già emerse. Intanto il muro per Nico Gonzalez che "al 99% è incedibile", poi il lavoro per un nuovo attaccante per il quale il club è pronto a varare un investimento pesante.

Su Amrabat si dice che sarà il giocatore a decidere facendo capire che però il centrocampista vorrà giocare ancora in Inghilterra. E tra un retroscena di mercato e l’altro («a gennaio avevamo due obiettivi, Gudmundsson e Zaccagni»), per il dirigente c’è stato anche lo spazio per tendere la mano al rinnovo di Castrovilli, in scadenza tra meno di un mese