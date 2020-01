NAZIONE, Iachini vuole Duncan. Occhio a Pedro

L'edizione odierna de La Nazione si sofferma sulle piste più calde nel mercato della Fiorentina, che va cercando un rinforzo per ruolo. Se in difesa, come scritto da molti, il profilo che piace di più è quello di Kevin Bonifazi del Torino (attenzione però all'inserimento last-minute dell'Atalanta), e davanti si continua a lavorare sul profilo di Patrick Cutrone, in mezzo il nome principe, in questo momento, è quello di Alfred Duncan, già allenato da Iachini ai tempi della sua esperienza a Sassuolo. La prima risposta dei nero-verdi non è stata molto incoraggiante, ma i contatti riprenderanno nelle prossime ore, per un profilo definito come indispensabile dall'allenatore gigliato. Su cui potrebbe essere messo, per far da contropartita, anche il cartellino di Pedro.