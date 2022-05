NAZIONE, Frey: "Cragno e Vicario da Fiorentina"

Intervistato da La Nazione, lo storico ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato dell'andamento a rilento dei viola e delle difficoltà avute dai due portieri: "Penso si tratti di un po' di stanchezza, la Fiorentina merita ancora di lottare per l'Europa per quanto fatto quest'anno. Dragowski? Si è trovato in una situazione davvero difficile psicologicamente. Era il titolare, poi si è fatto male e si è "risvegliato" come riserva. Terracciano? Ha fatto sempre bene, anche se col Milan... mancano comunque ancora tre partite e la Fiorentina si gioca molto. Immaginate se la stagione si chiudesse con una super-parata o un rigore respinto da Drago o Terra. Davvero, a quel punto, qualcuno si ricorderà dei loro errori? No".

E suoi consigli per la porta in vista della prossima stagione: "Meret è molto bravo, ma ha gli stessi problemi di Dragowski, venendo da una stagione complicata. Cragno e Vicario mi piacciono e stanno facendo bene, li vedo adatti per i viola".