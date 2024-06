NAZIONE, Bin Salman a Firenze a giugno per le vacanze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle sue pagine su Firenze, La Nazione oggi parla della questione Artemio Franchi dopo le parole in conferenza stampa della Fiorentina e la risposta di Palazzo Vecchio, dove la mossa del club di chiedere formalmente di stoppare i lavori è stata accolta con calma apparente. Solo poche settimane fa il patron Commisso aveva avvisato, ricorda il quotidiano: in caso di intoppi, ci tuteleremo per vie legali. La convenzione prevede che il Franchi vada avanti con un capienza ridotta di 22mila posti, mentre la società pagherà 600mila euro anziché i 650mila pattuiti per far fronte ai minori introiti. Ma la preoccupazione è tutta sul dove trovare i soldi che mancano per completare l'opera.

Intanto, aggiunge La Nazione, il presidente del Fondo Pif, Mohammad bin Salman, in ottimi rapporti con Renzi, vorrebbe passare le vacanze in Toscana. Ad ospitarlo potrebbe essere un lussoso albergo di Firenze fra giugno e la prima metà di luglio. In passato, l’interesse del fondo arabo per la società era stato smentito.