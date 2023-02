NAZIONE, Adesso l’Europa per riprendere coraggio

Come riportato da La Nazione in una stagione senza continuità servono spot di prestigio per rialzare la testa e stasera la Fiorentina aprirà una porta girevole mica da poco: intorno a lei c’è una grande spinta (1700 tifosi viola in Portogallo) e anche una stratosferica pressione, sicché la testa dovrà essere al massimo come se questa, almeno per metà visto che fra una settimana ci sarà il ritorno a Firenze, fosse la partita della vita. La sfida in 180 minuti contro lo Sporting Braga è un difficile impegno e nello stesso tempo una grande occasione per ammorbidire un’aria tesa che rischia di trasformarsi rapidamente in qualcosa di più elettrico, perché la delusione in campionato è stata massima e una buona prestazione servirebbe per decomprimere tensioni varie. Insistiamo su questo aspetto – prima ancora che sulla partita – perché non sfugga a nessuno il peso della responsabilità in una settimana caldissima per il mondo viola.Insomma la squadra di Italiano ha molti motivi per ritenersi di fronte a uno snodo fondamentale che fra l’altro arriva a ridosso di un altro match insidioso, quello di domenica contro l’Empoli.