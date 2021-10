NAZIONALI, Chi va e chi resta a casa: il punto

Con Dragowski ancora in sospeso, in attesa di nuovi test per capire se l'infortunio di ieri gli permetterà di rispondere alla convocazione di Sousa per le due gare del 9 e 12 ottobre contro San Marino e Albania, la Fiorentina perde comunque qualche nazionale rispetto al turno di gare precedenti mentre il nome nuovo (da giocatore viola) nell'elenco è Lucas Torreira. Con l'Uruguay il centrocampista viola affronterà il 7 ottobre la Colombia a Montevideo, l'Argentina a Buenos Aires il 10 e il Brasile il 14 a Manaus. Tutti convocati gli altri sudamericani, Pulgar nel Cile (che affronterà il 7 il Perù a Lima, il 10 il Paraguay e il 14 il Venezuela sempre a Santiago del Cile) e gli argentini Quarta e Gonzalez (la Seleccion giocherà il 7 ad Asuncion contro il Paraguay e il 10 e il 14 a Buenos Aires contro Uruguay e Perù).

Le prime defezioni arrivano invece in casa azzurra dove Biraghi e Castrovilli non sono stati chiamati dal ct Mancini per le finali di Nations League (mentre nell'Italia Under 20 è convocato baby Bianco per le gare del 7 contro l'Inghilterra e del 12 contro il Portogallo) così come restano a casa Terzic e Maleh, non convocati rispettivamente da Serbia e Marocco. Nell'elenco del ct Dragan Stojkovic presenti invece ovviamente gli altri tre viola Milenkovic, Nastasic e Vlahovic con la Serbia che affronterà nell'ordine il Lussemburgo il 9 in trasferta e l'Azerbaijan a Belgrado il 12. Nel Marocco presente invece regolarmente Amrabat con la sua Nazionale chiamata a disputare tre gare a Rabat contro la Guinea Bissau il 6 e il 9 e contro la Guinea il 12. Alfred Duncan invece non è più partito per il Ghana per superare del tutto, come spiegato da lui stesso nel post gara di ieri, dei piccoli fastidi fisici che in Nazionale non potrebbe curare.