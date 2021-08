NASTASIC, Affare in dirittura d'arrivo. Su Milenkovic...

La Nazione sottolinea che, se Merih Demiral dovesse lasciare la Juventus, i bianconeri virerebbero su Nikola Milenkovic, per il quale lo scorso anno l'offerta dei piemontesi fu rispedita dalla Fiorentina al mittente. L'arrivo del procuratore Fali Ramadani in Italia può far pensare a un'accelerata in tal senso, ma pure sul fronte Matija Nastasic: l'affare è in dirittura d'arrivo per 2-3 milioni. C'è già l'ok del difensore serbo.