Napoli, rebus Anguissa in vista della Fiorentina. Olivera torna alla vigilia della gara

Anguissa ago della bilancia per le scelte di formazione di Conte in vista della partita di sabato al Franchi contro la Fiorentina. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che lo reputa un’incognita come possono esserle le sfide che arrivano immediatamente dopo le nazionali, due problemi aggiuntivi: Anguissa rientrerà domani sera, quasi sicuramente, e dunque si allenerà giovedì e venerdì; e Olivera si vedrà nell’immediata vigilia: stavolta, a differenza di quel primo campionato senza intermezzi infrasettimanali, c’è da ragionare in prospettiva, perché all’orizzonte c’è immediatamente la Fiorentina e poi il City, ma anche con le tabelle e il minutaggio accumulato per la Patria da ognuno.

E poi andrà ascoltato cosa dice il corpo di Anguissa, senza il quale bisognerebbe reinventarsi la formula in mediana oppure ritoccarla, doppio mediano o 4-3-3 o altro ancora, gli interpreti sono lì.