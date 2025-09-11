Napoli, dubbio Anguissa: oggi torna a disposizione. Con la Fiorentina difesa inedita
Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul rientro di Zambo Anguissa. L’ultimo a rientrare dagli impegni con le nazionali raggiungerà in queste ore i compagni a Castel Volturno, completando il gruppo a disposizione di Conte in vista della trasferta di sabato sera al Franchi contro la Fiorentina. Il centrocampista del Camerun ha chiuso la parentesi con la sua nazionale con una sconfitta pesante a Capo Verde, che complica la corsa verso i prossimi Mondiali.
Per lui un viaggio intercontinentale e subito la necessità di ricaricare le energie: sabato a Firenze dovrà fare gli straordinari dopo aver giocato 160’ in due partite (70+90). Infine con l'infortunio di Rrahmani, Sam Beukema si prepara per l'esordio al Franchi. Sarà dunque nuova la linea difensiva del Napoli che si completerà con Buongiorno nel mezzo, Di Lorenzo a destra e il ballottaggio tra Spinazzola e Olivera a sinistra
