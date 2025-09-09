Napoli distratto dalla Champions? Con la Fiorentina la miglior formazione: due certezze

vedi letture

La Nazione fa il punto sugli avversari di sabato che arriveranno al Franchi per sfidare la Fiorentina, il Napoli. Il quotidiano si domande se sarà o non sarà un Napoli distratto dalla trasferta di Champions League contro il Manchester City che avrà luogo pochi giorni dopo la gara del Franchi? È questa la domanda che si fanno tutti ai piedi del Vesuvio e la sensazione è che il tecnico azzurro non farà troppi calcoli e a Firenze schiererà la miglior formazione possibile.

Due al momento sembrano le certezze: il forfait di Rrahmani in difesa per il ko in Nazionale che verrà sostituito dal debuttante Beukema e la conferma di Lucca in attacco, con il neo-arrivato Hojlund che rimanderà la sua prima da titolare molto probabilmente per il match contro Guardiola, in quello che fino a poche settimane fa per lui – fresco ex United – sarebbe stato un vero derby.