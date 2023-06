MOYES, Dal paragone con Ferguson all'involuzione

FirenzeViola.it

Come riportato da La Nazione, David William Moyes, attuale allenatore del West Ham, fino a poco più di dieci campionati fa era visto come l'erede di Sir Alex Ferguson, per rientrare nella cerchia degli allenatori scozzesi che hanno fatto la storia in Premier League e non solo, come, oltre al già citato Alex Ferguson, Matt Busby, Bill Shankly e Kenny Dalglish.

Dopo la missione fallita con lo United però, si è involuto. Ha fatto male anche nell'esperienza in Spagna al Real Sociedad e nel rtorno in patria nel Sunderlan. Adesso, dopo una prima stagione non convincente al West Ham, si sta riprendendo riportando proprio gli hammers in Europa.