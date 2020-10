MOVIOLA, Ok il gol annullato e giusto rigore alla Samp

La Moviola di Fiorentina-Sampdoria presente su La Gazzetta dello Sport reputa innegabile il contatto tra Quagliarella e Dragowski che ieri al 23' ha sbilanciato il portiere polacco: chiamata limite ma inoppugnabile. Al 41’ Ceccherini ha trascinato giù lo stesso Quagliarella in area in maniera evidente, solare il rigore assegnato dall’arbitro Giacomelli. Al 69’ giallo a Tonelli per fallo su Vlahovic, tuttavia l’impressione è che sia stato il viola a trattenere per primo l’avversario. Al 76’ Thorsby insacca, prima però c’è stato un mani di Tonelli che ha addomesticato la palla in salto: giusto annullare, con l'ausilio del VAR Aureliano. All’86’ Chiesa ha chiesto un mani di Regini, evidenti cenni dell’arbitro, giusto così, non c’è stato nulla.