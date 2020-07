MOVIOLA, Abisso, 5 in pagella condiviso col VAR

Non è una gran partita quella registrata da Rosario Abisso ieri nel match tra Parma e Fiorentina. Tanto che all'arbitro di Palermo La Gazzetta dello Sport assegna 5, "voto da condividere con il VAR Doveri, che forza il protocollo: dubbio il secondo rigore, ancora più discutibile il terzo" la pagella della rosea. Nella moviola fatta dal quotidiano, c'è il primo rigore per fallo di Gagliolo su Venuti, più dubbi sul secondo per fallo di mano di Darmian perché Pezzella non effettua una conclusione. Il rigore per fallo di Pezzella su Kucka invece è proprio discutibile, anche perché l'arbitro aveva visione limpida dell'azione e non aveva fischiato fallo. Dopo averla rivista al VAR però ha cambiato idea.