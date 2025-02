Moise Kean scalda i motori: contro il Genoa va a caccia di un traguardo storico

La Fiorentina scende in campo oggi contro il Genoa con un unico obiettivo: vincere. Nonostante le trattative di mercato, la squadra vuole concentrarsi sul match per dare continuità al successo ottenuto a Roma contro la Lazio e spezzare il digiuno di vittorie al Franchi, che dura da due mesi. L’ultima vittoria risale all’8 dicembre contro il Cagliari e la sfida di oggi rappresenta un crocevia per le ambizioni della Fiorentina, sia in campionato che per la classifica.

Lo scrive, che sottolinea come i viola siano in, con Adli squalificato, Cataldi infortunato e Richardson al centro di voci di mercato. Palladino potrebbe arretrare Folorunsho e schierarlo con Mandragora, liberando un posto per Sottil. Davanti agiràche cerca ilche gli permetterebbe di raggiungere un traguardo storico: diventare il