MILIK, Pallino di Pradè e piace al mister: affare difficile

Sulle pagine de La Nazione si fa il punto anche sulla pista Milik che piace a Vincenzo Italiano e per questo motivo è un nome da tenere sicuramente in considerazione. E’ sempre stato uno dei pallini di Pradè, ma le complicazioni (a suo tempo) per strapparlo al Napoli, sembrano ripetersi oggi al tavolo del Marsiglia. Tutto questo, comunque, non esclude scenari diversi, anche se Milik al momento di ascoltare la Fiorentina, di sicuro punterà a ottenere la garanzia di un posto... fisso al centro dell’attacco. E Cabral potrebbe non gradire.