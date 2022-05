MILENKOVIC, Via solo per offerte monstre: il punto

Come riporta il Corriere dello Sport, la situazione di Nikola Milenkovic è diversa rispetto allo scorso anno: il serbo viene da una stagione nella quale, con Vincenzo Italiano, ha ritrovato certezze e rendimento. Ma si è tornati alla scadenza tra un anno e il centrale ha estimatori in Italia (Juventus) e all’estero (West Ham), ma la Fiorentina lo farà partire solo a fronte di un’offerta irrinunciabile (che non c’è a ora), altrimenti potrebbe ripercorrere la stessa strada di un anno fa spostando il limite stavolta al 2024.