MILENKOVIC, Stop Inter senza via libera di Zhang

Che futuro attende Nikola Milenkovic? Affronta l’argomento il Corriere Fiorentino, che spiega come l’interesse delle big italiane, Inter in particolare, non sia svanito. Anzi martedì scorso - rivela il quotidiano - l’agente del centrale serbo Fali Ramadani ha incontrato Giuseppe Marotta, ad nerazzurro, per parlare ulteriormente del possibile trasferimento. Senza via libera di Zhang, però, niente può muoversi.

La Juventus, invece, attenderà invece probabilmente la fine della tournée statunitense per decidere come operare. In questa situazione, la Fiorentina è fiduciosa di poter far valere le proprie ragioni e di convincere Milenkovic a firmare un rinnovo triennale a 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.