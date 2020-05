MILENKOVIC, Napoli farà un tentativo. Il prezzo

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive che il Napoli per la difesa del futuro sonderà Nikola Milenkovic dalla Fiorentina. Il tentativo verrà fatto, anche se Commisso chiede 30 milioni per cederlo. Il quotidiano aggiunge che quello del giovane serbo è il profilo perfetto per Giuntoli e De Laurentiis, visto che molto probabilmente dovranno salutare Koulibaly.