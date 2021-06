Tuttosport si occupa anche del futuro di Nikola Milenkovic. Il suo contratto in scadenza nel 2022 non sarà rinnovato e le porte della cessione per il serbo sono già spalancate da tempo: alla Juventus piace, ma nelle fila bianconere non partirebbe tra i titolarissimi. A meno che Merih Demiral salutasse Torino.