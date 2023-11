MILENKOVIC, Errori pesano ma domenica può riscattarsi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Non è un momento facile quello che sta passando ultimamente Nikola Milenkovic scrive quest’oggi il Corriere dello Sport, ripercorrendo gli errori individuali commessi contro Empoli e Lazio e che sono valsi alla Fiorentina l’inesistente bottino di zero punti. Errori che secondo il giornale “non sono che la punta dell’iceberg di una fase di alti e bassi da cui il serbo sta faticando a uscire”, iniziato dopo il Mondiale in Qatar.

Strano, anche se lui giura che sia tutto a posto, per un giocatore che ha sempre curato tutti i dettagli del proprio corpo,dato che con l’aiuto di un esperto pratica meditazione prima di ogni partita. Allo stesso modo è difficile pensare, seppur Milenkovic sia stato finora il giocatore più impiegato da Vincenzo Italiano, ad unL’occasione migliore per riscattarsi potrà arrivare già da domenica, con il difensore Viola chiamato a marcare l’amico e connazionale, un compito non facile ma che potrà servirgli per voltare pagina definitivamente.