La Juventus ha piazzato il colpo Gleison Bremer. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, però, c’è la possibilità che i rinforzi in difesa possano essere due per alzare il tasso di qualità complessivo soprattutto in ottica Champions. In questo senso, il nome buono potrebbe essere Nikola Milenkovic più di Gabriel Magalhaes.