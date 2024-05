MILAN, Nei 100 milioni per Fonseca c'è anche Igor

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Tra i nomi che fa oggi la Gazzetta dello Sport per il nuovo Milan di Paulo Fonseca che sta cominciando a prendere forma con un budget da 100 milioni di euro, c'è anche quello dell'ex Spal e Fiorentina Igor: il difensore ha giocato quest'anno al Brighton di De Zerbi dopo essere stato acquistato per 17 milioni più tre di bonus. La cifra complessiva per acquistarlo potrebbe essere la medesima ma la sensazione della rosea è che da qui a qualche settimana potrebbero uscire anche altri nomi per la difesa rossonera.