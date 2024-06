MERCATO, Sprint per Colpani e Bondo del Monza

FirenzeViola.it

Come riportato dal Corriere dello Sport nel mirino di mercato della coppia Pradè-Palladino è finito il Monza. Non a caso, Andrea Colpani è stato subito inserito all’inizio di questa ricerca proprio perché di qualità ne garantisce in abbondanza, insieme a talento e soluzioni personali e al servizio dei compagni che possono arricchire la produzione offensiva, e sempre non a caso si parla di una cifra importante (venti milioni su cui chiaramente metterci le mani e lavorarci) per portarlo via dalla Brianza.

Djuric è un obiettivo non posizionato in alto nell’elenco dei centravanti messi sotto osservazione per arrivare all’acquisto che la Fiorentina cerca e non trova da gennaio 2022, Warren Bondo (29 presenze e 1 gol nella stagione da poco terminata) sì che invece è nella lista dei possibili acquisti. Perché è giovane (21 anni a settembre), perché è un mediano e tra prestiti che tornano alla casa madre (Arthur e Maxime Lopez) e contratti andati in scadenza (Bonaventura, Castrovilli, Duncan) da affrontare per un eventuale rinnovo o per lasciarli così come sono, la squadra viola lì nel mezzo al momento è praticamente senza elementi di ruolo, perché infine ha caratteristiche di gioco e di contrasto atletico agli avversari, utili in entrambe le fasi sia da posizione centrale che laterale nel 3-4-2-1 che verosimilmente sarà il punto di contatto tra Monza e Firenze per Palladino. Costa molto meno di Colpani (più o meno un terzo) e Pradè l’ha già chiesto a Galliani per impostare una trattativa che anch’essa andrà sviluppata nei modi e nel tempo.