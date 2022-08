MERCATO, Sprint Bajrami: Benassi o Nastasic i jolly

Come spiega questa mattina l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, l'accelerata decisiva per regalare a Italiano il quinto colpo della campagna acquisti estiva, probabilmente, verrà data solo dopo che la Fiorentina sarà certa di partecipare alla prossima Conference League eppure in casa viola le idee sono già molto chiare. Nedim Bajrami dell’Empoli resta il prima nome della lista che il ds Pradè sta seguendo, al punto tale che i contatti per arrivare al fantasista sono proseguiti per tutta settimana. Il gradimento del giocatore per il progetto viola è totale ma oltre alle resistenze del tecnico azzurro Paolo Zanetti servirà tempo anche per trovare la formula con cui concludere l’operazione. Se fino a pochi giorni fa sembrava essere Zurkwoski il prescelto a rivestire il ruolo di contropartita, nelle ultime ore gli scenari sono cambiati con la Fiorentina che avrebbe intenzione di inserire nella trattativa il cartellino di Benassi o Nastasic (i cui 1,6 milioni di ingaggio però rappresentano uno scoglio non da poco).